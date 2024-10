Frische Q3-Zahlen von: DocMorris, Johnson & Johnson, Ericsson, Citigroup und BoA

07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q3-Zahlen 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 Uhr, USA: State Street, Q3-Zahlen 14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen 23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Umsatz

Konjunkturdaten



06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/24 (detailliert)

08:00 Uhr, Großbritannien: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 10/24

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 8/23

14:30 Uhr, USA: Empire-State-Index 10/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 15.10.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 GBR Employment Change 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:00 EUR EZB Bankkredit Umfrage 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 17:30 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:00 USA Fed-Mitglied Kugler spricht 20:00 USA Monatliches Budget-Statement



