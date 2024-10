STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike (WKN MG5FFK) Nach einer IT-Panne im Juli beim Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike, ausgelöst durch ein Update, stürzten die Papiere der Kalifornier um über 40 % in Richtung 220 US-Dollar ab. Aktuell stabilisiert sich der Aktienkurs und es geht wieder aufwärts, in den letzten vier Wochen um rund 20 %. Rückenwind verleiht die Neuaufnahme von CrowdStrike in die Coverage der BNP-Analysten. Diese geben ein Kursziel von 285 US-Dollar an. Aktuell kostet ein Anteilsschein nach den kräftigen Kursgewinnen der letzten Zeit mit 293 US-Dollar sogar etwas mehr. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike sehr gefragt. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf (WKN DQ0D67) Beiersdorf hat seine Klimaschutzambitionen erneut unterstrichen, indem der Konzern seine Ziele bis 2045 bekräftigt hat. Beiersdorf plant, die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette um 90 % zu reduzieren. Bereits bis Ende 2023 erreichte das Unternehmen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 19 %. Heute verzeichnen die Aktien nach trüben Tagen einen leichten Aufschwung um 0,7 % auf 132,85 Euro. Anleger zeigen sich optimistisch und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf ein. 3. Knock-out-Call auf Bayer (WKN MG9288)

Die Unsicherheit rund um die US-Gerichtsstreitigkeiten belastet weiterhin die Bayer-Aktien. Der Glyphosat-Prozess zieht sich hin, da noch keine Grundsatzentscheidung getroffen wurde. Heute fallen die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns um 6,8 % auf 27,25 Euro. Knock-out-Anleger wurden auf dem falschen Fuß erwischt und verkaufen einen Knock-out-Call auf Bayer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist angesichts gemischter Vorgaben von den Überseebörsen verhalten in den Handel zur Wochenmitte gestartet. Mit einem Kursplus von 0,18 % hält er sich bei 19.100 Punkten wacker über der wichtigen 19.000er Marke. Die Stimmung unter den Anlegern ist weiterhin verhalten, der Euwax Sentiment zeigt +1 Punkt an.

Börse Stuttgart auf Youtube

China: Wie nachhaltig ist die Kursparty? | Börse Stuttgart | NIO | BYD | Alibaba | Tencent | JD.com Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) über die überraschende Kursentwicklung der chinesischen Aktien. Trotz struktureller Herausforderungen, wie dem demographischen Wandel und einem schwächelnden Immobiliensektor, haben die Märkte in China zuletzt einen unerwarteten Aufschwung erlebt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ICekBkUjTW0&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)