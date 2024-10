Atempause beim Export

Berlin (ots) - "Zum zweiten Mal in Folge sehen wir ein leichtes Plus bei denExporten. Das mag beruhigen, darf es aber nicht. Denn unser Exportwachstumbleibt weiter hinter der globalen Dynamik zurück. Der gefährliche Mix auskonjunktureller, struktureller und administrativer Krise hat den deutschenExport immer noch fest im Griff. Die Auftragseingänge sind weiterhin niedrig unddie Stimmung branchenübergreifend schlecht. Der BGA-Klimaindikator für denProduktionsverbindungshandel belegt dies mit historisch niedrigen 76 Punkteneindeutig. Das erklärt auch die erneut stark gefallenen Importe, die überwiegendaus Vorleistungsgütern für unsere Industrie bestehen. Die Stellschrauben, umunser Modell der international verflochtenen Handelsnation zu retten, liegendabei klar auf der Hand: Wir brauchen weniger Bürokratie, mehr Vertrauen,wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, mehr Binnenmarkt und vor allem wenigerBelastung", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), die neuesten Ex- und Importzahlen."Nach wie vor leidet der deutsche Außenhandel unter der fortschreitendengeoökonomischen Fragmentierung, hohen Standortkosten sowie niedrigenProduktivitätsfortschritten und hartem internationalem Wettbewerb. Die Zahlenlügen nicht. Es ist "fünf vor zwölf" und es muss nun gehandelt werden. Icherwarte von der Bundesregierung, konkret von Kanzler Scholz, dass er den auf demBGA-Unternehmertag am 2. Oktober gemachten Ankündigungen nun umgehend Tatenfolgen lässt. Nur so kann das Vertrauen zurückkehren", so Jandura.Daher fordert der Außenhandelspräsident weiter: "Es braucht klare deutscheAnsagen in Brüssel zu mehr Freihandel. Die deutsche Forderung nach einemEU-Only-Teil in Handelsabkommen geht dabei in die richtige Richtung. Sie mussaber auch unmissverständlich vorgebracht werden. Ein Disput mit europäischenPartnern, wie mit Frankreich, rund um die finalen Verhandlungen zumMERCOSUR-Abkommen darf kein Tabu sein.""Wir Groß- und Außenhändler halten das Land am Laufen. Aber wir können nichtmehr: Berichtspflichten ohne Ende, veraltete Infrastruktur, eine EuropäischeUnion, die im globalen Wettbewerb nicht mithalten kann. Wir wollen Handeln fürDeutschland - dafür brauchen wir die Freiheit, es auch tun zu können",appelliert Jandura abschließend.Den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge sind die deutschenExporte im August 2024 gegenüber Juli 2024 kalender- und saisonbereinigt um 1,3Prozent gestiegen und die Importe um 3,4 Prozent gesunken. Damit stiegen dieExporte im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 um 0,1 Prozent, die Importesanken um 3,1 Prozent.9. Oktober 2024Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5882394OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.