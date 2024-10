Nvidia, Google, Netflix – JETZT die neuen Gewinner kaufen

Wir glauben JETZT an günstige deutsche Aktien

Doch jetzt kommt Deutschland an die Reihe! Mit unserem NEUEN Portfolio, das JETZT startet. Deutschland 2025! Es kommt nur in unser Portfolio, wenn alle Auswahl-Kriterien erfüllt sind. Als Produkte kommt IMMER ein Call-Optionsschein mit Laufzeit Dezember 2025 zum Einsatz. Gekauft wird in zwei Tranchen – eine sofort, die zweite Tranche mit Limit! Jetzt genau deshalb, weil wir für 2025 und schon beginnend eben 2024 im Herbst an deutsche Titel glauben. Sie finden bei uns NICHT SAP oder Allianz. Diese Aktien sind zwar markenstark, aber „schon gut gelaufen“. Wir haben die Aktien gefunden, die den Weg einschlagen sollen, den Adobe, Alphabet, Netflix, Spotify, Microsoft oder McDonalds 2023 und 2024 einschlugen.

Mit einer Startinvestition von 10.000 € im Januar 2023 hat das Depot in kurzer Zeit beeindruckende Erfolge erzielt. Heute beträgt der Marktwert 15.952,47 €, was einer Performance von 59,5 % entspricht – unten sehen Sie den Nachweis für strategisches und profitables Handeln!

Highlights des Depots:

Coca Cola (WKN: JB2FJ6) : 254,35 % Wertsteigerung mit einem aktuellen Kurs von 1,63 € .

: Wertsteigerung mit einem aktuellen Kurs von . Starbucks (WKN: JK87QG) : Zuwachs von 178,48 % .

: Zuwachs von . Monster (WKN: PC1LMA): Solide Gewinne mit 112,45 %.

Nicht nur bekannte Marken wie Adobe, Amazon, und Nestlé glänzen, sondern auch kleinere, strategische Verkäufe und Umschichtungen haben das Depot erfolgreich aufgestellt. Profitieren auch Sie von diesem bewährten Ansatz!

Steigen Sie jetzt in die Welt der Optionsscheine ein und profitieren Sie von Top-Unternehmen – mit Feingold Research an Ihrer Seite!