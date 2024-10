Rock Tech Lithium sichert sich 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln für die Infrastrukturentwicklung des Georgia Lake Projekts

- Vorbehaltlich der endgültigen Due-Diligence hat Rock Tech Lithium Inc. 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln über den Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) der kanadischen Regierung erhalten. Rock Tech ist eines von vier Projekten für kritische Mineralien in Nord-Ontario, das für diese Förderung ausgewählt wurde.

- Die Mittel werden zur Aufrüstung und Erweiterung einer 10 Kilometer langen Zufahrtsstraße nördlich von Nipigon, Ontario, verwendet. Diese Straße wird den Transport von Lithium vom Minenstandort des Georgia Lake Projekts zur geplanten Lithium-Konverter-Anlage in Red Rock, Ontario, ermöglichen.

TORONTO, 09. Oktober 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) („Rock Tech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es 1,4 Millionen CAD an Fördermitteln aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) der kanadischen Regierung zugeteilt bekommen hat. Der CMIF ist eine staatliche Initiative zur Unterstützung von Projekten im Bereich saubere Energie und Transportinfrastruktur im Sektor der kritischen Mineralien Kanadas. Vorbehaltlich der endgültigen Due-Diligence werden die Mittel verwendet, um die Fairloch Lake Road auszubauen und zu verlängern, so dass der Transport von Lithium haltigem Spodumen von der geplanten Georgia Lake Mine zu den Convertern ermöglicht wird. Die Lake Nipigon Forest Management (eine forstwirtschaftliche Genossenschaft der Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Red Rock Indian Band, und Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek) wurde mit dem Straßenbau beauftragt.

Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt, diese Förderung zur Unterstützung der Entwicklung unser Georgia Lake Mine zu erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten in Ontario profitiert unser Projekt von einer strategisch äußerst günstigen Lage mit bereits vorhandener umfangreicher Infrastruktur. Dies führt zu niedrigeren Entwicklungskosten im Vergleich zu entlegeneren Projekten.“

ÜBER ROCK TECH

Die Vision von Rock Tech Lithium ist, die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie mit nachhaltigem, lokal produziertem Lithium zu versorgen und dabei eine 100%ige Recyclingrate zu erreichen. Um resiliente Lieferketten zu gewährleisten, plant das Unternehmen, Lithiumkonverter nahe an den Endkunden zu bauen. Das erste Projekt ist der geplante Lithiumhydroxid-Konverter in Guben, Brandenburg, Deutschland. Der zweite Konverter soll in Red Rock, Ontario, Kanada, entstehen. Rock Tech plant, das Rohmaterial aus seinem eigenen Georgia Lake Spodumen-Projekt im Thunder Bay Mining District in Ontario, Kanada, zu beziehen und von anderen ESG-konformen Minen zu beschaffen. Letztendlich ist es das Ziel von Rock Tech, ein geschlossenes Lithium-Produktionssystem zu schaffen. Rock Tech hat eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt, um die dringendste Lücke auf dem Weg zu einer sauberen Mobilität zu schließen. Das Unternehmen hat strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards eingeführt und entwickelt ein firmeneigenes Raffinationsverfahren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.

Seite 2 ► Seite 1 von 3