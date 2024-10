ALDI SÜD startet Kooperation mit myflexbox

Mülheim an der Ruhr (ots) - Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag

erleichtern: ALDI SÜD hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Filialen durch

DHL-Paketstationen ergänzt. Mit dem neuesten Kooperationspartner, dem

anbieteroffenen Paketstationen-Netzwerk myflexbox, stattet das Unternehmen jetzt

auch alle verbleibenden ALDI SÜD Standorte mit einem Paket-Service aus.



Mit einer Fahrt gleich mehrere Besorgungen erledigen - das ist praktisch und

schont Ressourcen. So lässt sich neben dem Einkauf bei ALDI SÜD noch auf kurzem

Weg ein Paket abholen oder eine Retoure versenden. "Als eines der größten

offenen, anbieterneutralen Smart Locker Netzwerke Europas bietet myflexbox

sichere und flexible Abholstationen für Pakete und Waren - ein echter Mehrwert

für unsere Standorte", sagt Thorsten Koch, Ansprechpartner für

Standortkooperationen bei ALDI SÜD. "Unsere Kund:innen können so an noch mehr

Standorten Pakete abholen oder versenden. Damit sparen sie Zeit und letztlich

auch Kilometer - und das ist gut für alle."





