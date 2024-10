Bayer nähern sich September-Tief - Augen auf PCB-Rechtsrisiken

(Neu: Aktueller Kurs, mehr Infos, Bofa-Studie, historische Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Bayer bleiben geplagt von der Unsicherheit rund um die Gerichtsstreitigkeiten in den USA. Am Mittwoch sackte der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um acht Prozent ab auf 26,90 Euro. Er fiel damit in Richtung des September-Tiefs von 26,51 Euro. An einem einzigen Tag wurde eine Vielzahl wichtiger Indikatorlinien unterschritten, von der 21- bis hin zu 200-Tage-Linie.

Kursgewinne, die es in den vergangenen zwei Monaten in insgesamt drei Wellen gab, sind damit bei Bayer fast wieder vollständig verflogen. Börsianer verwiesen als Belastung auf die anhaltenden Rechtsrisiken wegen der Klagen, die es in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und die Chemikalie PCB gibt. Mit Blick auf PCB wurde bekannt, dass der oberste Gerichtshof des Staates Washington sich einen wichtigen Fall anschauen wird, nachdem ein untergeordnetes Berufungsgericht im Mai zu Gunsten von Bayer entschieden hatte.