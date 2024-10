Tesla steigert Verkäufe in China kräftig - Gesamtmarkt wächst noch stärker Der US-Elektroautobauer Tesla hat im vergangenen Monat in China deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Insgesamt lieferte das Unternehmen in der Volksrepublik im September 88.321 E-Autos aus, das war ein Plus von 19,2 Prozent im Vergleich zum …