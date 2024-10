Greenridge Exploration schließt Explorationsprogramm auf seinem Projekt Carpenter Lake ab

9. Oktober 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) berichtet, dass es sein Sommerexplorationsprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Carpenter Lake (das „Projekt Carpenter Lake“ oder das „Projekt“) am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan abgeschlossen hat.

Arbeitsprogramm von 2024

Dahrouge Geological Consulting Ltd. („DGC“ oder „Dahrouge“) führte vor Kurzem für Greenridge ein groß angelegtes Explorationsprogramm (das „Programm“) über fünfzehn (15) Tage auf seinem Projekt Carpenter Lake durch. Das primäre Ziel des Programms war, die kürzlich identifizierten Anomalien zu untersuchen und die Ziele hoher Priorität für zukünftige Bohrungen zu ermitteln. Zu den Hauptarbeiten des Programms gehörten:

- Detaillierte geologische Kartierungen in sehr höffigen Zielgebieten;

- Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen in Zielgebieten; und

- Untersuchungen mit einem Szintillometer in Gebieten, in denen nur wenige Aufschlüsse vorhanden sind.

Dahrouge verfolgte einen systematischen Ansatz, der historische Daten mit neuesten Explorationsergebnissen verband, um den Fokus auf wichtige Interessensgebiete zu lenken. Die Explorationstätigkeiten des Jahres 2024 konzentrierten sich auf die Cable Bay Shear Zone (die „CBSZ“), eine bedeutende Struktur, die das Projektgebiet durchkreuzt. CBSZ wird durch mehrere luftgestützte radiometrische Anomalien und gut definierte leitende Zonen charakterisiert. Außerdem wurden bei dem Programm Urananomalien bewertet, die im Rahmen einer umfangreicheren Explorationsstrategie in historischen Seesedimentproben gefunden wurden.

Insgesamt wurden 116 Proben genommen (siehe Abbildung 1), die aus 106 In-situ-Proben aus Ausbissen und verdeckten Ausstrichen sowie 10 Proben aus Lesesteinen oder Felsbrocken bestanden. Von diesen Proben zeigten 22 Probenstandorte anomale Radioaktivität von mehr als 1.000 counts per second („cps“), bestehend aus 14 Ausbissen, vier verdeckten Ausbissen und vier Felsbrocken. Sechs Probenstandorte wiesen mehr als 3.000 cps auf, bestehend aus vier Ausbissen und zwei verdeckten Ausbissen.

Während erhöhte Radioaktivität ein vielversprechender Hinweis ist, müssen weitere Analysen erfolgen, um das Vorhandensein von Uran oder anderen wirtschaftlich bedeutenden Mineralen zu bestätigen. In-situ-Ausbiss- und -Lesesteinproben sind von Natur aus selektiv und daher nicht unbedingt repräsentativ für das Gesamtziel auf dem Projekt Carpenter Lake. Weitere Arbeiten sind erforderlich, ehe ein repräsentativer Urangehalt festgelegt werden kann. Proben wurden zur Analyse mittels ICP-MS an das Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratory geschickt. Über die Ergebnisse wird nach deren Erhalt berichtet.

Diese Daten bilden eine solide Grundlage für anschließende Explorationsarbeiten, um das vollständige Mineralisierungspotenzial in diesen Zonen bewerten zu können.

Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Sommerexplorationsprogramm auf dem Projekt Carpenter Lake abgeschlossen haben. Dies spielt eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Exploration des Projekts, und wir freuen uns sehr, dass wir so sehr von unserer Partnerschaft mit Dahrouge profitiert haben. In Zukunft möchten wir die Ergebnisse dieses Programms nutzen, um dessen Effizienz zu steigern und Ziele hoher Priorität für zukünftige Programme zu identifizieren.“

Abbildung 1 – Probenstandorte aus dem Programm von 2024 auf Carpenter Lake

Informationen über das Projekt Carpenter Lake

Das Konzessionsgebiet Carpenter Lake befindet sich entlang der CBSZ, unmittelbar südlich des südlichen Randbereichs des Athabasca-Beckens. Das Projekt liegt zwischen 1 und 35 km südlich des Athabasca-Beckenrandes und wird von archaischen Gesteinen der Virgin River Domain und der Mudjatik Domain unterlagert. Sandstein der Athabasca Group kommt innerhalb des Projektgebiets nicht vor. Die Virgin River Domain westlich der CBSZ ist in Ost-West-Richtung etwa 40 km breit. Der größte Teil der Virgin River Domain besteht aus felsischen Gneisen, die eine starke nordöstliche Struktur aufweisen. Insgesamt weisen diese Gesteinszusammensetzungen lithologische und metamorphologische Ähnlichkeiten zu jenen der Mudjatik Domain östlich der CBSZ auf. Die Virgin Schist Group tritt in Form von Linsen und Bändern auf, die in Richtung der westlichen Grenze des Gebiets immer häufiger vorkommen. Die Gruppe besteht aus Psammopeliten, Quarzit, Pelit, Amphiboliten, Kalksilikaten und gebänderten Eisenformationen.

Die Geologie des Projekts umfasst Granitgneis und Granitpegmatit - die vorherrschenden Lithologien auf dem Projekt Carpenter Lake sind - sowie in geringerem Ausmaß mafischen Gneis, pelitischen Schiefer und vereinzelte mafische Intrusionsgänge. Die CBSZ ist auf dem Projektgelände durch drei parallele elektromagnetische Leiterachsen abgegrenzt, die das Hangende, das Liegende und die Mitte einer leitfähigen Platte aus graphitischem oder sulfidreichem Gestein erkennen lassen.

Bei früheren Explorationsarbeiten wurden zahlreiche Urananomalien in historischen Seesedimentproben ermittelt, die anhand von Anomalien sowohl entlang als auch westlich der CBSZ, die bei radiometrischen Flugmessungen abgegrenzt wurden, bestätigt wurden. Der Korridor mit gut definierten Leitern entlang der CBSZ unterstreicht das Potenzial für das Vorkommen einer Uranmineralisierung entlang der regionalen Struktur, insbesondere an jenen Stellen, an denen es Anzeichen für quer verlaufende Strukturen gibt. Das Vorhandensein von leitfähigen graphitischen Peliten, die bei elektromagnetischen Flug- und Bodenmessungen definiert wurden, wird durch historische Diamantbohrungen unmittelbar nördlich des Projekts bekräftigt.

Erweiterung von Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich ferner unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. Juni 2024 und 10. Juli 2024 bekannt zu geben, dass es das Werbebudget im Rahmen seiner Vereinbarung über die Erbringung von Marketingdienstleistungen durch MIC Marketing Information & Content Publishing GmbH („MIC“) (Anschrift: Gerhart-Hauptmann-Str. 49b 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail: contact@micpublishing.de) erhöht hat. Das Unternehmen hatte MIC am 7. Juni 2024 mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem 18. Juni 2024 beauftragt (die „dritte MIC-Vereinbarung“), wobei die Option bestand, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 500.000 € aufzustocken Am 10. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es beschlossen hat, seine Option zur Erhöhung des Werbebudgets für die bestehende Laufzeit auf 400.000 € auszuüben, indem es MIC ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 250.000 € auszahlt. Gemäß den Bedingungen der dritten MIC-Vereinbarung hat das Unternehmen beschlossen, seine verbleibende Option zur Erhöhung des Werbebudgets für die bestehende Laufzeit auf 500.000 € auszuüben, indem es MIC ein weiteres zusätzliches Entgelt von 100.000 € zahlt.

MIC ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf das Projektmanagement und die Beratung für eine Online-Marketing-Kampagne übernimmt, Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert und Landingpages erstellt und optimiert (die „Marketingdienstleistungen“). Die Werbemaßnahmen werden per E-Mail, Facebook und Google in Europa durchgeführt.

Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an MIC als Gegenleistung für die Erbringung von Marketingdienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt MIC (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält nur eine Geschäftsbeziehung zum Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil McCallum, B.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., in seiner Eigenschaft als ein „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft.

Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die Ergebnisse zu verifizieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Informationen für eine Bewertung der Vorzüge des Projekts relevant sind und eine zuverlässige Grundlage für die Erarbeitung zukünftiger Explorationsprogramme bilden. Das Unternehmen wird weitere Explorationsarbeiten durchführen müssen, einschließlich Bohrungen und Probenahmen, um die historischen Daten zu verifizieren, und es gibt keine Garantie dafür, dass die erzielten Ergebnisse den historischen Ergebnissen entsprechen werden.

Quellennachweis

1Quelle: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

2Quelle: Gemeldet von ValOre Metals Corp. in einem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada“ datiert mit 1. März 2013,, der von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von of APEX Geosciences, Robert Sim, B.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von SIM Geological Inc., und Bruce Davis, Ph.D., FAusIMM, Mitarbeiter von BD Resource Consulting Inc., erstellt wurde. Hinweis: Die historische Mineralressourcenschätzung wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM-Standards berechnet, geht jedoch den aktuellen CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019) voraus.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe2. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; die weiteren künftigen Explorationsarbeiten auf dem Projekt, die Ergebnisse des Programms und die Erbringung der Marketingdienstleistungen durch MIC im Rahmen der dritten MIC-Vereinbarung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Greenridge Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 0,545EUR auf Tradegate (09. Oktober 2024, 13:04 Uhr) gehandelt.