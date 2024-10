DAV-Vorsitzender Dr. Hubmann fordert sofortige, spürbare Honorarerhöhung für Apotheken (FOTO)

München (ots) - Zur Eröffnung der pharmazeutischen Leitmesse expopharm fordertder Deutsche Apothekerverband (DAV) eine sofortige, wirtschaftlicheStabilisierung der Apotheken ein. "Wir brauchen jetzt eine spürbare Erhöhungunseres Honorars und nicht ein Vertrösten auf eine mögliche Verhandlungslösungin zwei Jahren", sagte DAV-Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann heute in München."Es ist schlicht nicht wahr, dass kein Geld im Gesundheitssystem ist. DieAnhebung des Orientierungswertes für das ärztliche Honorar für das Jahr 2025sowie die milliardenschwere Krankenhausreform belegen das Gegenteil. Es istabsolut inakzeptabel, dass nur für die Apotheken keine zusätzlichen Mittelbereitstehen." Hubmann weiter: "Es ist zu befürchten, dass bis 2027 seit Beginnder Diskussion im Jahr 2023 mehr als 2.000 Apotheken für immer geschlossenhaben. Deswegen wiederhole ich unsere Forderung: Wir brauchen eine sofortigeAnhebung und eine verlässliche Dynamisierung."Hubmann machte in seiner Rede zur Eröffnung der expopharm zahlreiche Argumentefür eine Stabilisierung der Apotheken geltend. "Unser Anteil an denKrankenkassen-Ausgaben beträgt nicht einmal zwei Prozent, das ist weniger alsdie Hälfte dessen, was die Krankenkassen mit 4,3 Prozent allein für ihreVerwaltung ausgeben. An den Apotheken zu sparen hat nur einen minimal positivenEffekt für die Krankenkassen-Finanzen, dafür aber einen maximal negativen fürdie Versicherten, deren Versorgung auf dem Spiel steht", sagte Hubmann. Er wiesdarauf hin, dass versicherungsfremde Leistungen - wie die unzureichendenBeiträge von Bürgergeldempfängern - die Krankenkassen zusätzlich belastenwürden. Derweil könnten die Apotheken durch pharmazeutische und präventiveDienstleistungen das Gesundheitssystem mittelfristig in Milliardenhöheentlasten. Hubmann weiter: "Die Kosten der Apotheken sind seit 2013 um 60Prozent gestiegen, das Preisniveau um 30 Prozent, während unser Fixhonorargleichgeblieben ist. Das gibt es nirgendwo im Gesundheitswesen, und wir könnenund dürfen das nicht mehr akzeptieren." Die pharmazeutische Leitmesse expopharmfindet vom 9. bis 12. Oktober 2024 in München statt.Mehr Informationen auf http://www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, mailto:b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, mailto:c.splett@abda.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5882590OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände