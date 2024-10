So unterstützt der Staat auf dem Weg zum Industriemeister (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Andernach (ots) - Der Erwerb von Zusatzqualifikationen und Meistertiteln istinsbesondere im Handwerks- und Produktionsbereich für viele Beschäftigte vongroßem Interesse. Stephan Rodig und Sebastian Jund, Gründer und Geschäftsführerder Bildungsfabrik Coaching GmbH, sind Experten für nebenberufliche Fortbildung.Mit ihrer digitalen Meisterschule für Industriemeister bieten sie ihren Schülerndie Möglichkeit, die Ausbildung vollständig digital, zeit- und ortsunabhängigsowie flexibel zu absolvieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildungsträgernermöglicht ihr flexibles Konzept eine optimale Vereinbarkeit von Ausbildung,Familie und Beruf. Wie der Staat Interessierte auf dem Weg zum Industriemeisterunterstützt, erfahren Sie hier.Viele Facharbeiter träumen davon, sich weiterzuentwickeln, mehr Verantwortung zuübernehmen und beruflich aufzusteigen. Doch der Weg zum Industriemeister wirkthäufig kompliziert und teuer. Die Unsicherheit darüber, ob sich der Aufwand unddie Kosten einer Umschulung wirklich lohnen, hält letztendlich vieleInteressierte davon ab, den Schritt tatsächlich zu wagen. "Zwar ist es richtig,dass die nebenberufliche Weiterbildung eine große Belastung darstellen kann,allerdings werden viele Weiterbildungen wie der Industriemeister in der heutigenZeit staatlich gefördert", erklärt Stephan Rodig, Geschäftsführer derBildungsfabrik Coaching GmbH."Die Förderung zielt darauf an, die finanzielle Belastung zu reduzieren und dieWeiterbildung attraktiver zu gestalten - ein wichtiger Anreiz für Fachkräfte",ergänzt sein Geschäftspartner Sebastian Jund. "Wichtig ist, den Antrag korrektzu stellen - und natürlich, sich gut auf die Weiterbildung vorzubereiten."Stephan Rodig und Sebastian Jund kennen die Herausforderungen dernebenberuflichen Fortbildung aus eigener Erfahrung: Mit der BildungsfabrikCoaching GmbH haben sie darum eine digitale Meisterschule aufgebaut, die dieProbleme der Branche ganzheitlich adressiert. Ihr Angebot umfasst nicht nur dieAufstiegsfortbildung zum Industriemeister, sondern auch effektiveNachhilfepakete für Meisterschüler anderer Bildungsträger. Dabei setzen diebeiden Experten für nebenberufliche Fortbildung auf praxisnahen Unterricht,individuelle Betreuung und enge Begleitung. Alle Unterrichtseinheiten undLernmodule können online - und somit komplett zeit- und ortsunabhängig - imeigenen Tempo absolviert werden. Dieses hohe Maß an Flexibilität erlaubt es denSchülern, die Ausbildung zum Industriemeister auch mit familiärenVerpflichtungen, Schichtarbeit und anderen Lebensumständen in Einklang zubringen. Kurz gesagt: Mit ihrer digitalen Meisterschule revolutionieren Stephan