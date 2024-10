Anleger zuversichtlich vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwochnachmittag von seiner freundlichen Seite präsentiert. Der Dax notierte zuletzt 0,21 Prozent höher bei 19.105,98 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,74 Prozent auf 26.821,20 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte.

Wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird. Auch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, "könnte tiefere Einblicke in den Diskussionsverlauf und das Stimmungsbild innerhalb der Fed liefern", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.