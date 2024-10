EnWave gibt die Ausgabe von Aktienoptionen und Restricted Stock Rights auf Unternehmensebene bekannt

Vancouver, British Columbia, 9. Oktober 2024 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass Mitarbeitern und leitenden Angestellten im gesamten Unternehmen insgesamt 3.110.000 Incentive-Optionen (die „Optionen“) gewährt wurden. Die Gewährung der Optionen unterliegt den Bestimmungen des vom Unternehmen eingerichteten Aktienoptionsplans (der „Plan“). Die Optionen können zum Preis von jeweils 0,23 $ innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden und werden über einen Zeitraum von achtzehn Monaten in Teilschritten von jeweils einem Drittel unverfallbar. Die Vorgangsweise erfolgt im Einklang mit den im Plan festgelegten Bestimmungen bzw. nach den Vorschriften des TSX Venture Index („TSXV“). Die Gewährung der Optionsrechte bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV.

Zusätzlich wurden 65.000 Restricted Stock Rights (RSRs) an unabhängige Direktoren des Unternehmens ausgegeben. Die gewährten RSRs werden drei Jahre nach dem Ausgabedatum unverfallbar. Aktienbasierte Leistungsprämien sind Teil des jährlichen Vergütungsprogramms des Unternehmens für unabhängige Direktoren.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

