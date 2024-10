Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete Beschäftigte in der Chemie steigen (FOTO)

Köln (ots) - Der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und der Verband

angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie

(VAA) haben die in der Branche geltenden Mindestjahresbezüge für akademisch

gebildete naturwissenschaftliche und technische Angestellte für das Jahr 2024

ausgehandelt.



Am 9. Oktober 2024 haben die Tarifverhandlungen zwischen BAVC und VAA

stattgefunden. Der entsprechende Tarifvertrag wurde in Köln abgeschlossen. Für

das Jahr 2024 betragen die tariflichen Mindestjahresbezüge im zweiten

Beschäftigungsjahr demnach







- für Angestellte mit Promotion 86.075 Euro.



Anhebung entsprechend allgemeinem Tarifbereich



Die Erhöhung folgt dem Ende Juni 2024 im allgemeinen Tarifbereich vereinbarten

Chemietarifabschluss unter Berücksichtigung des Charakters kalenderjährlich

gezahlter Mindestjahresbezüge. Für das erste Jahr der Beschäftigung können die

Bezüge wie bisher zwischen Arbeitgeber und Angestellten frei vereinbart werden.



Im Frühsommer nächsten Jahres werden die tariflichen Mindestjahresbezüge für

2025 festgelegt, wenn mehr Informationen über die weitere wirtschaftliche

Entwicklung vorliegen.



Ansprechpartner für Rückfragen:



Timur Slapke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel: +49 221 160010, E-Mail:

timur.slapke@vaa.de, www.vaa.de.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/5882659

OTS: VAA - Führungskräfte Chemie





