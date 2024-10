Hier hat Cathie Wood jetzt Kasse gemacht!

Diese Underperformance hat zu anhaltenden Mittelabflüssen aus den von ihr und ihrem Team betreuten ETFs geführt. Auch eine Reihe erfolgloser Trades wie der Einstieg bei Unity Software oder das lange und verlustträchtige Festhalten an Ginkgo Bioworks hat das Vertrauen der Investoren gekostet.

Pünktlich zum Jahreshoch: Cathie Wood nimmt Gewinne mit

Am Dienstag jedoch konnte Cathie Wood nach an die Börsenaufsichtsbehörde übermittelten Dokumenten einen Trade gewinnbringend ins Ziel bringen. Die Investorin hat sich über insgesamt 3 ihrer Fonds hinweg von Anteilen am Online-Broker Robinhood getrennt.

Insgesamt rund 1,5 Millionen Aktien wurden am Dienstag verkauft, nachdem die Anteile auf über 25 US-Dollar und damit ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert waren. Rund 35 Millionen US-Dollar dürfte der Verkauf eingebracht haben.

Robinhood weiterhin ein wichtiger Portfolio-Baustein

Der Löwenanteil der Aktien, etwa 1,1 Millionen Anteile, wurden durch den Flaggschifffonds ARK Innovation verkauft. Weitere 191.000 Papiere buchte der Next Generation Internet ETF aus, während im Fintec Innovation ETF 135.000 Anteile verkauft wurden.

Ungeachtet dieser Verkäufe bleibt Robinhood eine der größten Positionen im Portfolio von Cathie Wood. Allein der ARK Innovation ETF hält auch nach den Gewinnmitnahmen über 100 Millionen Anteile. Mit einem Portfoliogewicht von rund 5 Prozent ist der Online-Broker hier die derzeit siebtgrößte Position.

Aktie nach Teilverkauf unter Druck

Während Cathie Woods ETFs zur Wochenmitte unverändert oder mit leichten Zugewinnen notieren, fallen die Anteile von Robinhood nach dem Bekanntwerden des Teilverkaufes durch ARK Invest um etwa 4 Prozent und beenden damit ihren Ausbruchsversuch über die Marke von 25 US-Dollar.

Der übergeordnete Aufwärtstrend wird durch die Kursverluste jedoch nicht gefährdet. Solange sich die Aktie über der bei rund 20,80 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie behaupten kann, besteht aus der Perspektive auf der Long-Seite investierter Anleger kein Anlass zur Sorge.

Fazit: Weitere Anteilsverkäufe könnten folgen

Die Bewertung der Aktie wirft schon eher Fragen auf, denn derzeit müssen Anleger das 35-Fache der im laufenden Geschäftsjahr zu erwartenden Gewinne auf den Tisch legen. Für das kommende Jahr ist es sogar mehr als das 40-Fache, da Analysten einen Rückgang der Gewinne erwarten. Der Branchendurchschnitt liegt mit etwa 13 deutlich darunter.

Der Verkauf von Robinhood-Anteilen am Dienstag könnte daher nicht der letzte von Cathie Wood gewesen sein – zumindest wenn sie den ihr gegenüber zunehmend skeptisch agierenden Investoren beweisen möchte, stärker als überzeugende Stories auch Fundamentalkennzahlen zu berücksichtigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

