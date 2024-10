Ja, es gibt massenhaft Strategien, und viele Wege führen nach Rom. Es gibt jedoch einige Naturgesetze der Mathematik und der Märkte, denen man mit der besten Strategie nicht entkommt. Ich habe tausende von Trader (und früher mich selbst) von einer Strategie in die nächste springen sehen. Stets in der Hoffnung, dass die "neue" Strategie besser ist, als die, die man zuvor gehandelt hat. Geholfen haben diese ständigen Wechsel nicht nur nicht. Sie wirken wie Brandbeschleuniger, da sie zumeist an ungünstigen Punkten (nach einem großen Draw Down) erfolgen. Die großen Verluste hat man also noch mitgenommen, und springt in einen Ansatz rein, der eben diesen potenziell noch vor sich hat. Darum direkt ein Rat: Wechsele nicht, sondern erweitere (sprich: nimm hinzu)!

Der "heilige Gral" für Trader ist nicht irgendein geheimes Top-Setup und es sind auch nicht Insider-Informationen. Breite Streuung ist der Schlüssel. Denn normalerweise besteht eine negative Kausalität zwischen Risiko (sprich Schwankungen) und Chance (Gewinn). Wenn man mehr Gewinn möchte, muss man auch mehr Risiko akzeptieren. Das schaut dann konkret so aus, dass z.B. eine Strategie wie unsere PowerBreakouts 6,7 Millionen Gewinn erzielt und dabei 256.000 Dollar maximalen Draw Down hatte. Zum Vergleich: RW Striker, ein Ansatz, der sich eher für kleinere Konten eignet (weil er weniger Schwankungen verursacht) hat 21.000$ Draw Down bei 1,8 Millionen Gewinn. Du siehst: Der Preis für geringere Schwankungen sind auch niedrigere Nominal-Gewinne.

Solange Du noch eine oder zwei Strategien handelst, wird das auch so bleiben. Verstehst Du es aber, richtig breit zu streuen, so bekommst Du das beste aus beiden Welten. Der Draw Down reduziert sich deutlich, wenn man zwischen 4 und 7 komplementärer (also nicht zu ähnliche) Strategien miteinander kombiniert. Gleichzeitig türmen sich aber die Gewinne aus allen einzelnen Strategien auf. Am besten kannst Du das bei der nachfolgenden Kapitalkurve sehen. Sie beinhaltet die PowerBreakouts, die wie bereits erwähnt 6,7 Millionen verdient haben und dabei 256k Max Draw Down hatten. Doch zu den PowerBreakouts sind hier noch weitere 6 Strategie-Portfolios hinzugefügt. Und dadurch SINKT der Draw Down auf lediglich 191k, also knapp 65k weniger, als wenn Du die PowerBreakouts allein handelst. Und schau jetzt aber auch noch auf den Gewinn. Er explodiert regelrecht auf knapp 27.5 Millionen!

Alle hiesigen Zahlen beziehen sich auf durchgängig standardmäßig einen gehandelten Kontrakt im Future. Umsetzbar ist alles aber auch mit CFD´s und ein Großteil auch mit Hebelzertifikaten. Das nur als Neben-Info.

Die Erkenntnis ist also: Durch Hinzunahme weiterer Strategien, senkst Du den Draw Down, WENN die Strategien komplementär sind. Das muss natürlich durchgetestet werden. Pauschal zu sagen, egal was man miteinander kombiniert, erzielt man diesen Effekt, wäre falsch. Die Strategien dürfen sich nicht zu ähnlich sein. In unserer Zusammenstellung gibt es aber sogar ein paar Überlappungen, und dennoch ist der Effekt gigantisch! Nun hat nicht jeder ein Konto, in dem er oder 7 Portfolios direkt vereint handeln kann. Darum haben wir für kleine Konten eine Starter-Kombination, durch die man bereits eine enorme Wirkung entfaltet, sein Konto aber nicht überfrachtet. Schaue dazu bitte weiter unten...

Die Rede ist von der Kombination unserer beiden Strategien RW Striker und RW Miracles. RW Striker hat historisch 1,8 Millionen verdient und hatte maximal 21.800$ Draw Down. RW Miracles (ein ganz anderer Ansatz) hat 3,77 Millionen Gewinn erzielt bei einem Max Draw Down von knapp 20.000$. Kombinieren wir beide Ansätze in einem gemeinsamen Portfolio, so ist der Max Draw Down bei 26.000$ und damit nicht wesentlich größer, als bei RW Striker allein, der nominale Gewinn wird aber auf satte 5.6 Millionen Dollar erhöht. Man könnte auch sagen, dass ein RW Striker Händler sich für nur 4000$ mehr Draw Down 3,77 Millionen Gewinn mehr erkauft. Das ist gigantisch!

