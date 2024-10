Schilling: Diese Probleme muss China angehen!

wallstreetONLINE: Herr Schilling, da muss man genauer hinschauen. Was genau ist da passiert?



Volker Schilling: Ja, ein wahnsinniger Anstieg der chinesischen Börsen innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums. Ende September ging es los; auch noch in den Oktober mit einer Rallye hinein, die die wesentlichen Aktienmärkte, also ein CSI 300 oder einen Hang Seng Index über 30 Prozent angeschoben hat.

Das ist wirklich ein historisches Ausmaß, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anschaut, die in diesem Zeitraum geschaffen wurde, dann sind es 1,88 Billionen US-Dollar, die neu entstanden sind durch diese extrem schnelle und starke Rallye in China. Und wenn ich noch was sagen darf, das ist ja noch fast ein Euphemismus, weil China oder der chinesische Aktienmarkt war mit einer der meistgeshorteten Aktienmärkte noch am Jahresanfang. Also diese Rallye haben wirklich alle verschlafen, weil keiner wollte in chinesischen Aktien investiert sein, weil die Gefahren und die Risiken, die damit verbunden waren, für die meisten Investoren einfach zu groß waren.



wallstreetONLINE: Also insofern wundert es nicht, wenn sich die meisten oder sehr viele Anleger in die Tischkante beißen, gehören Sie dazu?



Volker Schilling: Nein, wir gehören nicht dazu, deswegen habe ich ja dieses wunderbare Thema vorgeschlagen (grinsend). Es ist tatsächlich so, dass wir in einem unserer Fonds ganz gezielt natürlich in Märkte investieren, die vielleicht ungeliebt sind, die keiner haben möchte, die underperformed haben, die aber auch unterbewertet sind.

Und China war einer dieser Märkte und daher hatten wir eine relativ große Position, fast bis 30 Prozent in einem unserer globalen Aktienfonds und wir haben wunderbar von dieser Rallye profitiert. Aber die Frage ist ja: Beiben wir weiter investiert oder nicht? Das diskutieren wir jetzt aus, würde ich sagen.



wallstreetONLINE: Da kommen wir noch später zu. Lassen sie uns erstmal auf das schauen, was da gerade in China passiert. Wie genau sieht diese politische Wirtschaftsagenda aus, die Peking auf den Weg gebracht hat?



Volker Schilling: Ja, wir sollen mal einen Schritt zurückgehen und gucken: Was hat diese Rallye tatsächlich ausgelöst. Und das fing an am 24. September. Da hat die People's Bank auf China die ersten geldpolitischen Anreize gesetzt. Man hat die Zinsen für Hypothekenzinsen und zwar für bestehende Schuldner deutlich runtergenommen. Man hat liquiditätstechnische Maßnahmen getroffen, also Unmengen Geld ...

