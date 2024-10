La Lombardie met l'accent sur les investissements étrangers, le plan de la région pour soutenir les entreprises qui souhaitent s'y implanter (FOTO)

Milan (ots) - La Lombardie, sous l'impulsion de Guido Guidesi, conseiller pour

le développement économique, a élaboré un plan visant à renforcer l'attractivité

de la région et à attirer encore plus d'investissements étrangers en mettant à

la disposition des investisseurs, des entreprises et des administrations

publiques un nouvel outil de mise en relation de l'offre et de la demande.



Cet outil, dénommé " Opportunity Lombardy ", consiste en un processus de

recensement systématique des zones et des propriétés susceptibles d'accueillir

de nouvelles activités économiques. L'objectif est de renforcer la capacité à

répondre plus efficacement aux demandes d'installation croissantes et

diversifiées que les entreprises adressent à la région de Lombardie.







l'une des meilleures d'Europe pour sa capacité à intercepter les investissements

directs en provenance de l'étranger. Au cours des cinq dernières années

(2020-2024), ce sont près de 400 projets qui ont été lancés, dont 79 en

provenance des États-Unis, représentant environ 20 000 nouvelles embauches et 10

milliards d'euros de flux de trésorerie, des chiffres qui représentent à eux

seuls plus d'un tiers des investissements étrangers en Italie pour la même

période.



D'ici les trois prochaines années, les projets d'investissement actuellement

soutenus par la région de Lombardie ont la capacité de générer environ 10 000

nouveaux emplois et plus de 5,4 milliards d'euros de flux de trésorerie pour le

développement de nouvelles entreprises.



Grâce à " Opportunity Lombardy ", les municipalités, les provinces et autres

administrations publiques, les organismes publics, les fondations, les entités

privées et les associations d'entreprises peuvent présenter des demandes pour

des zones déjà adaptées à des installations de construction de logements, ou des

zones déjà construites, des projets de régénération urbaine, des zones inactives

ou désaffectées qui ont besoin d'être revitalisées.



L'outil " Opportunity Lombardy " permet de publier sur la plateforme

http://investinlombardy.com une annonce concernant une zone ou un bien

immobilier disponible, sans charge financière pour les promoteurs et les

propriétaires.



" Un nouvel instrument grâce auquel la région Lombardie tente d'améliorer en

termes de chiffres sa position de région la plus attrayante pour les

investissements étrangers, a expliqué M. Guidesi. Une opportunité que nous

mettons à disposition afin de favoriser l'adéquation entre les investisseurs et

le territoire. Un moyen de concrétiser les possibilités de retombées et

d'emplois. Tout cela en facilitant le réaménagement et la réactivation des zones

en friche. "



Interlocuteur pour la presse:



Luca Checola

mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

+39 393 435 3338



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/175613/5882786

OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico





Selon les chiffres, la Lombardie est la région la plus attrayante d'Italie etl'une des meilleures d'Europe pour sa capacité à intercepter les investissementsdirects en provenance de l'étranger. Au cours des cinq dernières années(2020-2024), ce sont près de 400 projets qui ont été lancés, dont 79 enprovenance des États-Unis, représentant environ 20 000 nouvelles embauches et 10milliards d'euros de flux de trésorerie, des chiffres qui représentent à euxseuls plus d'un tiers des investissements étrangers en Italie pour la mêmepériode.D'ici les trois prochaines années, les projets d'investissement actuellementsoutenus par la région de Lombardie ont la capacité de générer environ 10 000nouveaux emplois et plus de 5,4 milliards d'euros de flux de trésorerie pour ledéveloppement de nouvelles entreprises.Grâce à " Opportunity Lombardy ", les municipalités, les provinces et autresadministrations publiques, les organismes publics, les fondations, les entitésprivées et les associations d'entreprises peuvent présenter des demandes pourdes zones déjà adaptées à des installations de construction de logements, ou deszones déjà construites, des projets de régénération urbaine, des zones inactivesou désaffectées qui ont besoin d'être revitalisées.L'outil " Opportunity Lombardy " permet de publier sur la plateformehttp://investinlombardy.com une annonce concernant une zone ou un bienimmobilier disponible, sans charge financière pour les promoteurs et lespropriétaires." Un nouvel instrument grâce auquel la région Lombardie tente d'améliorer entermes de chiffres sa position de région la plus attrayante pour lesinvestissements étrangers, a expliqué M. Guidesi. Une opportunité que nousmettons à disposition afin de favoriser l'adéquation entre les investisseurs etle territoire. Un moyen de concrétiser les possibilités de retombées etd'emplois. Tout cela en facilitant le réaménagement et la réactivation des zonesen friche. "Interlocuteur pour la presse:Luca Checolamailto:luca_checola@regione.lombardia.it+39 393 435 3338Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/175613/5882786OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico