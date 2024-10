Experte verrät, wie deutsche Unternehmen jedes Jahr Geld verschenken (FOTO)

Plauen (ots) - Mitten im komplexen Labyrinth der Unternehmensbesteuerung

verbergen sich oft versteckte Chancen, Steuern zu sparen, die von vielen

deutschen Unternehmen übersehen werden. Während Firmen unermüdlich daran

arbeiten, ihre Geschäfte zu verbessern und Gewinne zu steigern, fließt unbemerkt

Geld in die Kassen des Staates.



Steuern zu zahlen ist wichtig, aber kein Unternehmen sollte sein Geld unnötig

verschenken. Wir reden hier von mehreren Tausend Euro, die aus dem Fenster

geworfen werden. In diesem Beitrag erfahren Sie sieben Tipps, wie Unternehmen

aufhören, Geld an den Staat zu verschenken.









Ein wesentlicher Aspekt bei der Steueroptimierung sind Firmenfahrzeuge, die

häufig eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen, besonders aufgrund der

sogenannten Ein-Prozent-Regelung. Sie besagt, dass monatlich ein Prozent des

Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden muss - und das

unabhängig davon, wie häufig das Fahrzeug tatsächlich privat genutzt wird. Wählt

man jedoch die passende Rechtsform, so beispielsweise eine GmbH, können

Firmenfahrzeuge häufig vollständig als Betriebsausgaben abgesetzt werden,

vorausgesetzt, sie werden überwiegend für geschäftliche Zwecke eingesetzt. Wird

das Fahrzeug als Poolfahrzeug geführt, lässt sich die private Nutzung komplett

vermeiden, wodurch die pauschale Versteuerung entfällt.



Tipp 2: Die passende Rechtsform wählen



Auch die Rechtsform eines Unternehmens hat großen Einfluss auf die

Steuerbelastung. Viele Unternehmer starten als Einzelunternehmen oder GbR, ohne

zu beachten, dass diese Rechtsformen steuerlich nachteilig sind, sobald das

Unternehmen wächst. Durch den Wechsel zu einer GmbH können Unternehmen von

erheblichen Steuervorteilen profitieren, da Gewinne in der GmbH mit einem

Körperschaftsteuersatz von rund 15 Prozent versteuert werden. Dieser Steuersatz

liegt in der Regel deutlich unter dem persönlichen Einkommensteuersatz, der bis

zu 45 Prozent betragen kann.



Tipp 3: Ausländischen Firmensitz nutzen



International tätige Unternehmen sollten zudem über eine Betriebsstätte oder

Tochtergesellschaft im Ausland nachdenken, um Steuern zu sparen. Ein attraktiver

Standort ist Spanien, da der Körperschaftsteuersatz dort bei 25 Prozent liegt.

Zusätzlich lassen sich durch die Gründung einer Holdinggesellschaft in Spanien

die Steuern auf Gewinnausschüttungen reduzieren. Auch Dubai bietet steuerliche

Vorteile - jedoch sollten rechtliche Details wie Substanzanforderungen und

Doppelbesteuerungsabkommen im Vorfeld genau geprüft werden, um etwaige Probleme Seite 2 ► Seite 1 von 2



