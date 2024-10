Healgen Scientific erhält für COVID-19- und Influenza-Selbsttest die De-Novo-Zulassung von der FDA

HOUSTON, 9 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Healgen Scientific LLC, ein führender Innovator im Bereich diagnostischer Lösungen, gab bekannt, dass die US Food and Drug Administration (FDA) die De-Novo-Marktzulassung für den Healgen Rapid Check COVID-19/Influenza-A/B-Antigen-Test für den rezeptfreien Gebrauch (OTC) erteilt hat. Klicken Sie hier, um die Veröffentlichung der FDA zu lesen. Der Zulassungsweg über das De-Novo-Programm der FDA ist für Medizinprodukte gedacht, für die es noch kein legal vermarktetes Vergleichsgerät gibt. Dieser stellt eine einzigartige Gelegenheit für die Entwicklung einer neuen Geräteklassifizierung dar, die die Patientenversorgung und die Ergebnisse verbessern kann.

Der Healgen Rapid Check COVID-19/Influenza-A/B-Antigen-Test wurde durch das Independent Test Assessment Program (ITAP), ein Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx ) Tech-Programm der National Institutes of Health (NIH) unterstützt.

Der OTC Healgen Rapid Check COVID-19/Influenza-A/B-Antigen-Test ermöglicht einen schnellen, genauen und bequemen Nachweis von COVID-19-, Influenza-A- und Influenza-B-Infektionen. „Unser Kombi-Test schließt eine kritische Lücke in der klinischen Diagnostik, indem er eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung bietet, um sich selbst zu Hause zu testen", sagt Dr. Bingliang Fang, Geschäftsführer von Healgen. „Durch eine frühzeitige Diagnose kann schneller mit einer angemessenen Behandlung begonnen werden, was zu besseren Gesundheitsergebnissen und einer geringeren Krankheitsübertragung führt."

Die Validierung der Daten des Selbsttests von Healgen wurde durch das Independent Test Assessment Program (ITAP) unterstützt, das Teil des Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) Tech-Programms der National Institutes of Health (NIH) ist. Das ITAP bewertete die Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Rapid Check COVID-19/Influenza A/B-Antigen-Tests von Healgen und stellte fest, dass er eine Sensitivität und Spezifität von mehr als 90 % bzw. 99 % aufweist. „Diese De-Novo-Zulassung für Healgen unterstreicht den Erfolg des RADx-Tech-Programms und des ITAP bei der Beschleunigung der Zulassung von Selbsttests und wird ein wichtiger Teil des Instrumentariums für die öffentliche Gesundheit sein, wenn wir uns auf die Herbstsaison der Atemwegsviren zubewegen", sagt Rebekah Neal, VentureWell Vice President for Commercialization. „VentureWell ist stolz darauf, als NIH/NIBIB Innovation Funnel Commercialization Center eine Rolle in dieser Zusammenarbeit gespielt zu haben."