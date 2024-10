Es wird immer schlimmer: Boeing bald "Schrott"?

Der Absturz der US-Industrieikone Boeing schreitet immer schneller voran. Mit einem Verlust in Höhe von 42 Prozent seit dem Jahreswechsel ist im Dow-Jones-Index nur die Aktie von Halbleiterurgestein Intel schlechter, die sich um mehr als die Hälfte verbilligt hat.

Dominierten in der ersten Jahreshälfte vor allem gravierende Sicherheits- und Qualitätsmängel das Geschehen um den Konkurrenten von Airbus, setzen Boeing in der zweiten Hälfte Produktionsausfälle zu, die in den vergangenen Wochen durch umfangreiche Arbeitsniederlegungen verschärft wurden.