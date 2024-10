Globale Aktienindizes im Aufwind: MDAX und Dow Jones führen Rallye an!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.261,45 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,83%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt mit einem Anstieg von 1,14% auf 26.951,53 Punkte die stärkste Performance unter den deutschen Indizes. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, legt um 0,49% zu und erreicht 14.084,13 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, steigt um 0,89% auf 3.373,85 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average klettert um 0,90% und erreicht 42.455,89 Punkte, während der S&P 500 um 0,64% auf 5.788,54 Punkte zulegt. Insgesamt zeigen die heutigen Kursgewinne eine positive Marktstimmung sowohl in Europa als auch in den USA, wobei der MDAX und der Dow Jones die größten Zuwächse unter den betrachteten Indizes verzeichnen.Die DAX-Topwerte werden von Continental angeführt, das mit einem Plus von 6,98% stark zulegt.Siemens folgt mit einem Anstieg von 2,72%, während Daimler Truck Holding mit 2,66% ebenfalls positive Werte verzeichnet.Im Gegensatz dazu verzeichnet Bayer den größten Rückgang im DAX mit -6,96%. Rheinmetall und Symrise folgen mit -0,60% und -0,42%, was die schwächsten Leistungen im Index zeigt.Im MDAX sticht Nordex hervor, das mit 4,81% den höchsten Anstieg verzeichnet. Gerresheimer und Redcare Pharmacy schließen sich mit 4,56% und 3,53% an und zeigen ebenfalls starke Ergebnisse. Bechtle hat mit -1,67% die schlechteste Performance im MDAX, gefolgt von AIXTRON mit -3,26% und HYPOPORT, das mit -3,33% ebenfalls negative Werte aufweist.Im SDAX führt SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 4,01%. Sixt und INDUS Holding folgen mit 3,07% und 3,01%, was die positiven Trends im SDAX unterstreicht.Draegerwerk verzeichnet den größten Rückgang im SDAX mit -1,85%. Duerr und Nagarro zeigen ebenfalls schwache Leistungen mit -2,28% und -3,08%.Nordex und SUESS MicroTec dominieren den TecDAX mit 4,81% und 4,01%. Jenoptik rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2,41% ab.Im TecDAX hat Bechtle mit -1,67% die schlechteste Performance, gefolgt von Nagarro mit -3,08% und AIXTRON, das mit -3,26% ebenfalls negative Werte aufweist.Im Dow Jones führt Microsoft mit einem Anstieg von 3,03%. Nike (B) und IBM folgen mit 1,86% und 1,70%, was die positiven Trends im Index widerspiegelt.The Home Depot hat mit -0,40% die schwächste Performance im Dow Jones, während Salesforce und Boeing mit -1,47% und -2,15% ebenfalls negative Werte zeigen.Norwegian Cruise Line verzeichnet den höchsten Anstieg im S&P 500 mit 9,94%. Carnival Corporation und Super Micro Computer folgen mit 7,39% und 6,33%.Boeing hat mit -2,15% die schlechteste Performance im S&P 500, gefolgt von Alphabet mit -2,17% und NRG Energy, das mit -4,92% ebenfalls stark zurückfällt.