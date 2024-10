Steigende US-Börsen sorgen für Kursgewinne

Echter Optimismus herrscht vor der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls an diesem Abend - und vor allem vor den Inflationsdaten am Donnerstag - nach Einschätzung von Marktbeobachtern allerdings nicht. Vielmehr würden nach dem starken Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag in den USA derzeit weiterhin wohl Short-Positionen gedeckt. Wer sich also Aktien zu einem früheren Zeitpunkt geliehen und dann verkauft hatte, ohne sie zu besitzen, weil er fallende Kurse erwartet hatte, deckt sich nun wieder mit Aktien ein, um Verluste zu begrenzen. Das kann zu sich verstärkenden Kursanstiegen führen.

Die Unsicherheit bleibt also hoch. Vom Fed-Protokoll werden zusätzliche Hinweise erhofft, "warum sich die US-Notenbanker für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte entschieden haben", hieß es in einem Kommentar des Brokers Index-Radar. Die Arbeitsmarktdaten waren zum Zeitpunkt der vergangenen US-Notenbank-Sitzung noch nicht bekannt gewesen.

Die Verbraucherpreise im Monat September könnten dagegen den weiteren Zinspfad der Fed beeinflussen. Fallen sie höher aus als erwartet, könnte die Notenbank im November die Füße stillhalten und gar nicht erst an der Zinsschraube drehen, vermutet Analyst Christian Henke vom Broker IG. Damit würden die nach den Jobdaten bereits gesunkenen Hoffnungen auf Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer erhalten.

Sämtliche Branchen verzeichneten Gewinne, wobei der Technologiesektor die Nase vorn hatte, gefolgt vom Autosektor und der Kapitalgüterbranche. Im EuroStoxx waren der finnische Netzwerkbetreiber Nokia , der Chiphersteller Infineon , der Zulieferer der Chipindustrie ASML und der Technologiekonzern Siemens unter den besten Werten mit Kursgewinnen von zwei Prozent und etwas mehr. Der Autobauer Stellantis zählte mit einem Plus knapp unter zwei Prozent ebenfalls dazu. In Paris gewann zudem die Renault -Aktie 3,3 Prozent.

Im schwächelnden Bankensektor gaben dagegen ING um 2,5 Prozent nach. Die Deutsche Bank hat den Wert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt. Die Gewinne dürften den Höhepunkt erreicht haben, schrieb Analyst Benjamin Goy.

In London galt die Aufmerksamkeit der Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto , der sich inzwischen mit dem Lithiumproduzenten Arcadium Lithium auf eine Übernahme geeinigt hat. Rio zahlt 5,85 US-Dollar je Aktie in bar, was einer Prämie von knapp 90 Prozent auf den Schlusskurs vom 4. Oktober entspricht. Rio beendete den Handel nahezu unverändert, während Arcadium in New York zuletzt um fast ein Drittel hochsprang./ck/he