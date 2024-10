Ausbildung ukrainischer Brigade in Frankreich angelaufen

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten für eine neue Brigade angelaufen, die mit französischen Waffen und Fahrzeugen für die Abwehr des russischen Angriffskriegs ausgestattet werden soll. Rund 2.300 Kämpfer der Brigade werden auf einem geheimgehaltenen Gelände in Ostfrankreich geschult, teilte der Élyséepalast in Paris mit. Weitere Mitglieder der 4.500 Mann starken Brigade sollen in der Ukraine von ukrainischen Kräften trainiert werden.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron traf bei seinem Besuch der Brigade-Ausbildungsstätte nach Élyséeangaben erstmals in Frankreich geschulte ukrainische Truppen. Macron hatte zur Unterstützung der durch Russland angegriffenen Ukraine im Juni die Ausbildung der Brigade angekündigt.