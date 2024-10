Bisher 125.000 Anträge auf Entschädigung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Pleite des Reiseveranstalters FTI hat der Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) bereits mehr als zehn Millionen Euro an Entschädigungen ausgezahlt. Insgesamt sei bisher ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag an betroffene Kunden erstattet werden, teilte der Fonds mit. Seit dem Start des Erstattungsprozesses vor zwei Monaten seien rund 125.000 Anträge eingegangen. Der Großteil von ihnen sei bereits bearbeitet worden oder befindet sich in Bearbeitung.

Insgesamt habe der Fonds 180.000 Anspruchsberechtigte angeschrieben. Viele von Ihnen hätten bisher aber noch keinen Antrag gestellt. "Wir sehen, dass ein beträchtlicher Teil der kontaktierten Verbraucher mit der Bearbeitung ihres Erstattungsantrags entweder noch gar nicht begonnen hat oder zwar begonnen, aber nicht abgeschickt hat", sagte DRSF-Geschäftsführer Ali Arnaout laut Mitteilung. "Gleichzeitig gibt es bei den gestellten Erstattungsanträgen viele spezifische Fälle, die einer Klärung oder Rückfrage bedürfen."