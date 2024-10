Arbeitgeber legen umfassendes Angebot einer Transformationspartnerschaft vor - Gewerkschaft IGBCE lehnt ab

Berlin (ots) - Die zweiten Bundestarifverhandlungen für die rund 46.000

Die Papier-Arbeitgeber haben der Gewerkschaft unter anderem eine umfassendeTransformationspartnerschaft angeboten, um die Sozialpartnerschaft zu stärkenund die Zukunftsfähigkeit der Branche in Deutschland zu sichern."Daran scheint die IGBCE kein Interesse zu haben. Wir sind zwar weiterhingesprächsbereit, doch können unsere mehr als große Verwunderung und Enttäuschungnicht verbergen, dass sowohl das Angebot einer langfristigen,zukunftsorientierten Transformationspartnerschaft als auch unsere Tarifangebotevon der IGBCE so deutlich abgelehnt wurden. Die IGBCE ignoriert diewirtschaftliche Realität komplett", so Verhandlungsführer Ulrich Wienbeuker,Vorsitzender des Ausschusses Tarifpolitik und Bildung sowie Vizepräsident DIEPAPIERINDUSTRIE. Das Angebot der Arbeitgeber zu einerTransformationspartnerschaft setzte sich aus verschiedenen konkreten Maßnahmenzusammen, unter anderem die Gründung eines paritätisch besetzten Gremiums zurTransformationspartnerschaft sowie die Modernisierung der Altersvorsorge und derSchichtarbeit.In der gestrigen Verhandlungsrunde hatte die IGBCE zwischenzeitlich einGegenangebot unterbreitet, das über die ursprünglichen Forderungen hinaus ging,was bei den Papier-Arbeitgebern ebenfalls für Verwunderung sorgte.Auf Grundlage des Situationsberichts des DPI und der sich immer weiterverschlechternden wirtschaftlichen Lage hatten die Papier-Arbeitgeber folgendesAngebot unterbreitet, das die IGBCE ebenfalls ablehnte:1. Entgelterhöhung: 28 Monate Laufzeit (1. Oktober 2024 bis 31. Januar 2027),Einmalzahlung 100 Euro, Entgelterhöhung um 2,5 Prozent zum Januar 2025, weitere2,5 Prozent zum Januar 20262. Altersvorsorge: Erhöhung der Papiertarifförderung für alle Tarifbeschäftigtenum 100 Euro3. Schichtarbeit: Erhöhung der Durchfahrzulagen für Arbeiten imvollkontinuierlichen Schichtbetrieb auf 8,5 Prozent"Wir waren sehr optimistisch, mit dieser Verhandlungsrunde eine Einigungerzielen zu können,zumal die Forderung der IGBCE nach einem Mitgliederbonus keinThema mehr ist und die Arbeitgeber ein weiterreichendes Angebot zu einerTransformationspartnerschaft sowie einer deutlichen Verbesserung derAltersvorsorge unterbreitet hatten", so Dr. Benno Hundgeburt, stellvertretenderVorsitzender des Ausschusses Tarifpolitik und Bildung sowie Mitglied desDPI-Präsidiums.Pressekontakt:PRESSE- UNDÖFFENTLICHKEITSARBEITMarkgrafenstraße 1910969 BerlinT +49 171 3505182mailto:presse@papierindustrie.dehttp://www.papierindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/5883033OTS: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.