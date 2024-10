Supermicro stellt neues vielseitiges Systemdesign für KI vor, das Optimierung und Flexibilität am Netzwerkrand bietet

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neuer 3U-Server unterstützt bis zu 18

GPUs und verfügt über zwei Intel® Xeon® 6900 Prozessoren mit P-Cores



Super Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die Einführung einer neuen, vielseitigen

Infrastrukturplattform mit hoher Dichte bekannt, die für KI-Inferenz am

Netzwerkrand optimiert ist. In dem Maße, in dem Unternehmen versuchen, komplexe

Large Language Models (LLM) in ihre täglichen Abläufe einzubinden, besteht ein

Bedarf an neuer Hardware, die in der Lage ist, große Datenmengen in

Randbereichen mit minimalen Latenzzeiten zu inferenzieren. Supermicros

innovatives System kombiniert Vielseitigkeit, Leistung und thermische Effizienz,

um bis zu 10 GPUs mit doppelter Breite in einem einzigen System bereitzustellen,

das auch in herkömmlichen luftgekühlten Umgebungen betrieben werden kann.





