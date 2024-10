dynaCERT gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 1 Mio. $ bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

TORONTO, ON – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss eines vollständig gezeichneten, nicht vermittelten Emissionsangebots nach dem Fremdvergleichsgrundsatz für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.000.000 $ bekanntzugeben (das „Angebot“). Das Unternehmen hat eine Einheit zu einem Preis von 1.000.000 $ pro Einheit ausgegeben, diese Einheit besteht aus: (a) einer (1) Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinssatz von acht Prozent (8 %) und einer Laufzeit bis zum 9. Oktober 2025, die nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in 4.166.667 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) umgewandelt werden kann, wobei der Wandlungspreis pro Aktie bei 0,24 $ liegt; und (b) 4.166.667 Warrants für den Erwerb von Stammaktien (die „Warrants“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber des Warrants zum Kauf einer (1) Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,28 $ pro Aktie am oder vor dem 9. Oktober 2026.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für betriebliche Zwecke verwendet.

In Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht unterliegen die Wandelanleihe sowie alle Warrants, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, (zusätzlich zu den Aktien, die bei der Umwandlung der Wandelanleihe oder der Ausübung der Warrants ausgegeben werden) einer Haltefrist, die vier (4) Monate und einen (1) Tag nach Transaktionsabschluss, also am 10. Februar 2025, endet. In Bezug auf das Angebot wurden keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren bezahlt. Die Abschlussunterlagen wurden der Toronto Stock Exchange zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.

Die hiermit angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „Gesetz von 1933“) registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere wurden gemäß dem Gesetz von 1933 registriert oder sind anderweitig von einer solchen Registrierungspflicht befreit.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

