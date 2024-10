ROUNDUP 2 Aktivisten besetzen Bagger in der Nähe des Tesla-Werks (ergänzt: Besetzung und Einsatz ziehen sich über Stunden hin, 5. Absatz) GRÜNHEIDE (dpa-AFX)- In der Nähe des Tesla -Werks in Grünheide haben Aktivisten am Mittwochnachmittag einen Bagger besetzt und Bauarbeiten verhindert. Drei schwarz vermummte …