Fed, Zinsen, Allzeithoch: 2007-Parallelen immer verrückter!

Die Parallelen zum Jahr 2007 werden immer verrückter: wie 2007 erreicht der S&P 500 am 17.Juli wie auch in diesem Jahr ein Allzeithoch, gefolgt von einer scharfen Korrektur - die Fed senkte 2007 wie auch 2024 am 18.September die Zinsen um 0,5%. Am 09.Oktober 2007 erreichte der S&P 500 dann ein neues Allzeithoch, ebenso wie heute am 09.Oktober 2024. Und ebenso wie in diesem Jahr 2024 wurde auch im Jahr 2007 das Fed-Protokoll am 09.Oktober veröffentlicht - das war dann damals der Beginn eines Abverkaufs an der Wall Street! 2007 war es der einbrechende Immobilienmarkt, der die Fed un die Aktienmärkte in Panik geraten ließ - während eine solche Krise aktuell noch nicht auszumachen ist (ein externer Schock?). All das muss überhaupt nichts bedeuten - aber es ist dennoch eine schon fast unheimliche Parallele zwischen 2007 und 2024!

2. Aktienmärkte: S&P 500 mit Allzeithoch – Fed und Inflation im Fokus