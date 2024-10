Canada Nickel kündigt eine finanzielle Unterstützung der kanadischen Regierung in Höhe von 4,38 Millionen Dollar an

- Vorbehaltlich genehmigter Beitrag zur Unterstützung von Vorstudien für die elektrische Infrastruktur.

- Bereitgestellt für Canada Nickel im Rahmen von Stream 1 des Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF).

- Die Vorstudien begannen im April 2024 und werden voraussichtlich im Juni 2025 abgeschlossen sein.

SUDBURY - 09. Oktober 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - gab heute gemeinsam mit der kanadischen Regierung bekannt, dass das Unternehmen eine bedingte Genehmigung für einen Beitrag von 4,38 Millionen C$ aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) von Natural Resources Canada erhalten hat.

Die Spende dient der Unterstützung der laufenden Studien ("Studien") des Unternehmens, um vorbereitende Bau- und Projektentwicklungsaktivitäten auf dem Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford ("das Projekt") durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf der elektrischen Infrastruktur liegt. Die Studien sind ein entscheidender Schritt für Canada Nickel und die kanadische Regierung, um die Entwicklung einer sauberen Energieinfrastruktur zu gewährleisten, die Innovationen im Bergbausektor fördert.

"Canada Nickel ist dankbar für den Beitrag der kanadischen Regierung in dieser wichtigen Phase des Crawford-Nickelsulfidprojekts, in der wir die technischen Arbeiten und die Genehmigungsverfahren abschließen, die erforderlich sind, um unser Projekt in Richtung Bau voranzutreiben", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Durch die Unterstützung dieser Studien investiert die Bundesregierung in die rechtzeitige Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur, um eine stabile Quelle für wichtige Mineralien zu gewährleisten, das Wirtschaftswachstum zu fördern, mehr als 1.500 gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Engagement für Netto-Null-Kohlenstoffziele voranzutreiben, wenn Crawford in Produktion ist."

