Eurokurs schwächelt im US-Handel weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel sein Tief von Mitte August noch etwas ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0941 US-Dollar gehandelt. Zeitweise war sie bis auf 1,0936 Dollar gefallen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0957 (Dienstag: 1,0982) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9126 (0,9105) Euro.