USA warnen vor Gaza-ähnlichen Kriegszuständen im Libanon

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung warnt mit Blick auf das militärische Vorgehen Israels im Libanon vor ähnlichen Kriegszuständen wie im Gazastreifen. "Ich sage ganz klar, dass es im Libanon keine Militäraktion geben darf, die dem Gazastreifen ähnelt und ein ähnliches Ergebnis wie im Gazastreifen hinterlässt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, auf Nachfrage.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor dem libanesischen Volk gedroht, das Land stehe am Rande "eines langen Krieges", der zu "Zerstörung und Leid wie im Gazastreifen" führen könne. Er rief die Menschen im Libanon dazu auf, sich von der Hisbollah-Miliz zu "befreien", um dies zu verhindern.

Miller unterstrich, dass "weder Israel noch die USA oder andere Staaten in der Region" dem Libanon vorschreiben könne, wer das Land regiere. Israel gehe gegen eine terroristische Organisation vor, so Miller. Dies unterscheide sich jedoch von der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes./gei/DP/he