H.I.G. Capital stellt Madrid Content City fertig und treibt die Expansion in Sevilla voran

Nach dem erfolgreichen Abschluss der MCC in Madrid hat eine neue Expansionsphase in Sevilla begonnen, wo die Erstinvestition in Sevilla Content City („SCC") kürzlich abgeschlossen wurde. Das SCC umfasst rund 4.000 Quadratmeter Produktions- und Postproduktionsstudios und bietet einen großzügigen Backlot für Dreharbeiten an.

Riccardo Dallolio, geschäftsführender Direktor und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, sagte: „Der erfolgreiche Abschluss von MCC ist ein wichtiger Meilenstein für die Strategie von H.I.G. Realty in Europa. Wir freuen uns darauf, diese Plattform weiter auszubauen und von dem starken säkularen Rückenwind im Bereich der Content-Produktion zu profitieren."

Esteban Caja Samboal, Geschäftsführer von H.I.G. Realty in Madrid, fügte hinzu: „Die erfolgreiche Fertigstellung dieses großen, hochmodernen Medienzentrums ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, komplexe und innovative Projekte in Spanien zu realisieren. Wir freuen uns darauf, MCC in komplementären Märkten wie dem kürzlich erworbenen SCC auszubauen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Milliarden USD* mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer Basis (Direktfinanzierung) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

