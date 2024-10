DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit Tochtergesellschaft Valour meldet verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 757 Millionen kanadischen Dollar (561 Millionen US-Dollar), ein Anstieg von 49 % in diesem Geschäftsjahr, und Nettozuflüsse von 8,2 Millionen kanadischen Dollar (6,1 Millionen US-Doll Verwaltetes Vermögen und kontinuierliche Zuflüsse im Monatsvergleich: Valour Inc. meldete zum 30. September 2024 ein verwaltetes Vermögen von 757 Millionen kanadischen Dollar (561 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 49 % seit Jahresbeginn …