Innocan Pharma feiert die Aufnahme von Dr. Joseph Pergolizzi in die Liste der Top 2 % der weltweit meistzitierten Wissenschaftler der Universität Stanford

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Innocan, in eine neue Liste der Universität Stanford aufgenommen wurde, in der die Top 2 % der meistzitierten Wissenschaftler der Welt geführt werden. Diese Anerkennung unterstreicht Dr. Pergolizzis langjährige Beiträge zur medizinischen Wissenschaft und seine einflussreiche Rolle bei der Gestaltung globaler Praktiken im Gesundheitswesen.

Dr. Pergolizzi wurde im September 2023 in den wissenschaftlichen Beirat von Innocan Pharma berufen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten für den Einsatz am Menschen zu fördern und das Unternehmen bei der Einreichung geplanter Anträge für neue Medikamente bei der FDA zu unterstützen. Seine Fachkenntnisse in den Bereichen Schmerzmanagement, Intensivmedizin und Zulassungsverfahren sind entscheidend, um die pharmazeutischen Entwicklungen von Innocan voranzutreiben.

„Wir sind unheimlich stolz darauf, dass Dr. Pergolizzi diese wohlverdiente Anerkennung als einer der meistzitierten Wissenschaftler weltweit erhalten hat“, so Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma. „Seine Aufnahme in die Top 2 % der Universität Stanford zeugt davon, wie sehr er sich für die Förderung der medizinischen Forschung einsetzt. Seine Fachkenntnisse sind für die Weiterentwicklung unserer F&E-Aktivitäten und deren Abgleich mit den Zulassungsverfahren bei der FDA maßgeblich. Ich beglückwünsche Dr. Pergolizzi zu dieser ehrenvollen Auszeichnung und freue mich schon auf unsere weitere intensive Zusammenarbeit zur Förderung innovativer Cannabistherapien und Arzneimittelverabreichungslösungen für die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.“

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Anwendungsgebiete: Epilepsie und die Schmerztherapie. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert.

