Tochtergesellschaft Valour meldet verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 757 Millionen kanadischen Dollar (561 Millionen US-Dollar), ein Anstieg von 49 % in diesem Geschäftsjahr, und Nett

Toronto (ots/PRNewswire) -- Verwaltetes Vermögen und kontinuierliche Zuflüsse im Monatsvergleich: ValourInc. meldete zum 30. September 2024 ein verwaltetes Vermögen von 757 Millionenkanadischen Dollar (561 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 49 % seitJahresbeginn entspricht, was auf Nettozuflüsse von 8,2 Millionen kanadischenDollar (6,1 Millionen US-Dollar) im September zurückzuführen ist. WichtigeProdukte, darunter Valour Solana SEK, Valour Near SEK und Valour ETH Zero SEK,trugen zu dieser starken Performance bei und verdeutlichen das wachsendeVertrauen der Anleger in die innovativen ETPs von Valour für digitaleVermögenswerte.- Starke Finanzlage : Am 30. September 2024 belief sich der Bar- und USDT-Saldoauf ca. 19,7 Millionen kanadische Dollar (14,6 Millionen US-Dollar), wobei dielaufenden Darlehen bei ca. 13,5 Millionen kanadischen Dollar (10 MillionenUS-Dollar) lagen. Das Unternehmen hat außerdem 204,3 BTC erworben und hältdiese. Darüber hinaus hat es seine Treasury-Bestände mit 81,3 ETH, 246.683ADA, 86.616 DOT, 5.745 SOL, 491 UNI, 433.322 AVAX und 2.755.203 CORE-Tokendiversifiziert, was zum 30. September 2024 einem Gesamtwert von ca. 40,2Millionen kanadischen Dollar (29,8 Millionen US-Dollar) entspricht.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") ( CBOECA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4272911-1&h=1914980093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4272911-1%26h%3D3324195321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR:RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4272911-1&h=3950905027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4272911-1%26h%3D1138900806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9) ) ( OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4272911-1&h=1242934250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4272911-1%26h%3D741488989%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ), einFinanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz dertraditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen(Decentralised Finance, " DeFi ") leistet, freut sich bekannt zu geben, dassseine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited