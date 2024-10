GCash leistet seit 20 Jahren Pionierarbeit bei der digitalen finanziellen Integration auf den Philippinen und darüber hinaus

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Die Top-Finanz-Super-App der Philippinen

schreibt Geschichte als einziges 5-Milliarden-Dollar-Einhorn des Landes



MANILA, Philippinen, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Verwurzelt in seiner

Mission, Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, feiert GCash, die führende

Finanz-App auf den Philippinen, sein 20-jähriges Engagement für die digitale

finanzielle Eingliederung als erstes Einhorn des Landes mit einer Bewertung von

über 5 Mrd. USD. Dieser Meilenstein unterstreicht den globalen Einfluss von

GCash und seine Rolle bei der Unterstützung von Nutzern auf den Philippinen und

in der ganzen Welt.





Durch die konsequente Bereitstellung innovativer und zugänglicher Finanzlösungenhebt sich GCash als eines der wenigen finanziell nachhaltigenFintech-Unternehmen weltweit ab, das sich der Überbrückung der finanziellenKluft für unterversorgte Gemeinschaften widmet.Schlüsselinvestitionen der Ayala Corporation, einem der größten und am stärkstendiversifizierten Konglomerate der Philippinen, und der Mitsubishi UFJ FinancialGroup (MUFG), Japans führendem Finanzinstitut, haben die Bewertung von GCash von2 Mrd. USD im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Diese jüngste Finanzierungsrunde,bei der Ayala und MUFG jeweils einen zusätzlichen Anteil von 8 % an Mynt, derMuttergesellschaft von GCash, erwarben, festigt die Position von GCash alsVorreiter bei der finanziellen Integration in ganz Südostasien weiter."In den letzten 20 Jahren haben wir große Anstrengungen unternommen, um mehrFilipinos den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Jetzt wollen wireinen Schritt weiter gehen und ihr Partner auf dem Weg zu finanziellerGesundheit und Wohlbefinden sein", sagte Martha Sazon, President und CEO vonGCash. "Ermutigt durch die Vision der Bangko Sentral ng Pilipinas und derVereinten Nationen in Bezug auf die digitale finanzielle Inklusion, werden wirweiterhin innovativ sein, um den Filipinos zu helfen, jeden Tag erfolgreich zusein, auf einen Regentag vorbereitet zu sein und sich auf den einen Tagvorzubereiten."Den finanziellen Zugang neu definierenSeit seiner Gründung hat GCash den Schwerpunkt darauf gelegt, wie technologischeInnovationen zur Förderung der finanziellen Eingliederung beitragen können. Vorder Pandemie besaßen nur 29 % ein Bankkonto, weniger als 1 % hatte Zugang zuGeldanlagen, und 2 % besaßen Kreditkarten. Angesichts der Tatsache, dass 47 %der Bevölkerung immer noch keine Bankverbindung haben, nutzte GCash digitaleTools, um den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen erheblich zu erweitern.Neben grundlegenden Transaktionen bietet die Finanz-Super-App innovative