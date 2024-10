OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Stefan Raab:



"Doch der Weihrauch verzog sich rasch. Schon zur zweiten Sendung brach die Nettoreichweite massiv um 45 Prozent ein. Kein Wunder! Was Raab, einst kreativer Schöpfer neuartiger TV-Perlen, da präsentierte, war im Kern nur eine Mischung altbekannter eigener Formate. Das konnte nicht gutgehen. (.) Hat sich RTL den Fünf-Jahres-Vertrag mit Raab viele Millionen kosten lassen, damit er mediale Wiederverwertung betreibt? Wohl kaum. Auch Raab wäre nicht Raab - ehrgeizig und ideenreich -, wenn er sich mit altem Wein in neuen Schläuchen begnügte. Da kommt noch was, sonst hätten beide Seiten verloren. Man darf gespannt sein."/yyzz/DP/he