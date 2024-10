REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Habecks Bilanz:

Doch die politische Bilanz des Ministers Robert Habeck ist durchwachsen. Als Landesminister brachte er in Schleswig-Holstein unter günstigen Bedingungen den Ausbau der Windenergie voran. Als Bundesminister agierte er in seinem Kernbereich Klimaschutz glücklos. Das Heizungsgesetz wurde zu einer Pleite, auch weil handwerklich Fehler gemacht wurden. Bei der sogenannten "Arsch-hoch-Prämie" schätzte Habeck den Widerstand in der eigenen Partei und bei den Koalitionspartnern falsch ein. Und jetzt kommt mit der Konjunkturdelle der nächste Tiefschlag. Für eine Kanzlerkandidatur sind das keine guten Aussichten./yyzz/DP/mis