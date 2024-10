FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu westlichem Kurs:

Es war absehbar, dass der Ukrainegipfel am Samstag nicht stattfinden würde, nachdem Biden schon seinen Besuch in Deutschland verschoben hatte. (.) Auffällig ist auch, dass die Europäer die immerhin mehr als fünfzig Teilnehmerstaaten der Ramstein-Gruppe nicht einfach selbst versammeln. Es ist ja nicht so, dass es keinen aktuellen Beratungsbedarf über den Ukrainekrieg gäbe. (.) Dass die europäischen Staats- und Regierungschefs offenbar keinen Sinn darin sehen, über diese Themen mit Selenskyj zu reden, wenn Biden nicht dabei ist, zeigt ungeschminkt die geopolitische Lage: Amerika bestimmt den westlichen Kurs in Europas schlimmstem Krieg seit 1945. (...) Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, aber der amerikanische Beitrag ist viel größer als der deutsche, was vor allem militärisch ins Gewicht fällt./yyzz/DP/mis