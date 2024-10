EU-Marktzulassung für MicronMapper

TORONTO, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ClaroNav Dental, ein Unternehmen für digitale Dentallösungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein revolutionäres Photogrammetriesystem MicronMapper jetzt offiziell für den Verkauf in Europa CE-gekennzeichnet ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen des Engagements des Unternehmens für die Bereitstellung von hochmodernen Instrumenten zur Verbesserung der Genauigkeit und Präzision bei zahnmedizinischen Verfahren auf der ganzen Welt.

Ein bahnbrechender Fortschritt in der Photogrammetrie für zahnärztliche Eingriffe

MicronMapper ist das Photogrammetriesystem der nächsten Generation von ClaroNav Dental, das zur Rationalisierung und Verbesserung des Arbeitsablaufs bei Zahnimplantaten entwickelt wurde. Mit seinem leichten, benutzerfreundlichen Design und seinen fortschrittlichen 3D-Photogrammetrie-Funktionen ermöglicht der MicronMapper Zahnärzten die Erfassung hochdetaillierter und präziser Implantatpositionen, was zu besser vorhersagbaren Ergebnissen und einem hohen Maß an Patientenzufriedenheit führt. Es reduziert die Notwendigkeit traditioneller, zeitaufwändiger Methoden, wie z. B. Prüfschablonen oder Abdrücke, erheblich und ist damit ideal für Vollbogenrestaurationen und andere komplexe Verfahren.

Hauptmerkmale von MicronMapper:

Ultraleichtes Design: Mit einem Gewicht von nur etwas mehr als 1 Pfund bietet er maximale Mobilität und Benutzerfreundlichkeit beim Scannen.

Doppelfunktionalität: Verwendung desselben Scankörpers für Weichteil- und Photogrammetriescans zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs.

Außergewöhnliche Genauigkeit: Mit Hilfe der Photogrammetrie können Kliniker eine unvergleichliche Präzision erreichen, die eine bessere Vorhersagbarkeit der Ergebnisse der passiven Anpassung gewährleistet.

„Wir freuen uns sehr, die CE-Kennzeichnung von MicronMapper bekannt zu geben", sagte Doron Dekel, Co-CEO von ClaroNav. „Dieses Gerät stellt einen bedeutenden Fortschritt in der digitalen Zahnmedizin dar, da es den Ärzten ermöglicht, in kürzerer Zeit eine höhere Genauigkeit zu erzielen, was letztendlich sowohl die Patientenversorgung als auch die klinischen Ergebnisse verbessert. Mit dem MicronMapper erfüllen wir nicht nur die Bedürfnisse der heutigen Zahnärzte, sondern gestalten auch die Zukunft der Implantologie."

„Der MicronMapper ist mehr als nur ein technologischer Fortschritt, er ist für Zahnarztpraxen sowohl aus betrieblicher als auch aus finanzieller Sicht ein Wendepunkt", sagt Tom Tilmans, EMEA Sales Director bei ClaroNav Dental. „Durch die Straffung komplexer Arbeitsabläufe und die Verkürzung der Sitzungszeiten können Kliniken sofortige Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielen. Gleichzeitig führt die erhöhte Präzision des MicronMapper zu besseren klinischen Ergebnissen und einem besseren Patientenerlebnis, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jede zukunftsorientierte Zahnarztpraxis macht."

Die EU-Zulassung von MicronMapper öffnet Zahnarztpraxen auf dem gesamten europäischen Kontinent die Türen für die Integration dieser innovativen Technologie, die Arbeitsabläufe verändert und die Qualität der Patientenversorgung verbessert. Das System gewinnt bereits weltweit an Bedeutung, da es komplexe Verfahren einfacher, schneller und präziser machen kann.

Mit dieser Zulassung baut ClaroNav Dental seine Präsenz auf den internationalen Märkten weiter aus und unterstützt damit seine Mission, Zahnärzten und ihren Patienten weltweit zugängliche, hochmoderne Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Über ClaroNav Dental:

ClaroNav Dental ist ein Pionierunternehmen, das sich auf dynamische Navigation und Bilderfassungstechnologie für die Dentalindustrie spezialisiert hat. Ihre innovativen Produkte, darunter Navident EVO und MicronMapper, wurden entwickelt, um zahnärztliche Verfahren zu verändern, indem sie die Präzision, die Effizienz und die Patientenergebnisse verbessern. ClaroNav Dental hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Dentaltechnologie weiterzuentwickeln, um die sich entwickelnden Bedürfnisse von Zahnärzten weltweit zu erfüllen.

Um mehr über Navident EVO und alle ClaroNav Dental Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere neue Website www.claronavdental.com.

1 (844) 628-4336, www.claronavdental.com, info@claronavdental.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526977/ClaroNav_Inc__ClaroNav_Dental_Announces_CE_Mark__EU_Marketing_Au.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526978/ClaroNav_Inc__ClaroNav_Dental_Announces_CE_Mark__EU_Marketing_Au.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/claronav-dental-gibt-die-ce-kennzeichnung-bekannt-eu-marktzulassung-fur-micronmapper-302272210.html