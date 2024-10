ABOUT YOU Holding SE: Optimierte EBITDA-Prognose für 2024/2025! ABOUT YOU zeigt beeindruckende Fortschritte: Das Unternehmen hebt seine EBITDA-Prognose an und verzeichnet Umsatzwachstum, insbesondere in der DACH-Region, während SCAYLE mit neuen Lizenzen punktet.