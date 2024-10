UBS senkt Ziel für Kion auf 45 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier kappte in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse zwar seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Staplerhersteller und Warenlagerspezialisten für 2025 und 2026. Der Experte hält auch die Markterwartungen für noch 10 Prozent zu hoch. Die Aktien seien allerdings so niedrig bewertet, als würde man Ende 2025 beim Ebit letztlich 20 Prozent unter seiner Prognose und 30 Prozent unter dem Konsens landen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 15:21 / GMT

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 36,27EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: UBS

Kursziel: 45 Euro



