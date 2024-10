Krypto erobert den Fußball: Rekordinvestitionen und neue Sponsoring-Trends!

Der Zufluss von Kryptowährungen in den englischen Fußball nimmt rasant zu, während die Einnahmen aus Glücksspiel-Sponsoring möglicherweise bald zurückgehen könnten. Laut der Sportsponsoring-Agentur SportQuake haben Krypto-Unternehmen in der Premier League-Saison 2024/25 bereits fast 130 Millionen Pfund (170 Millionen US-Dollar) investiert, was einen Rekord darstellt. Diese Zahl könnte weiter steigen, da im Laufe der Saison oft neue Partnerschaften angekündigt werden. Für Krypto-Firmen bieten Kooperationen mit Fußballclubs die Möglichkeit, Vertrauen und ein positives Markenimage bei verunsicherten Einzelhandelskunden zurückzugewinnen, die durch Skandale und volatile Marktbewegungen betroffen sind.

Die Premier-League-Clubs sehen sich zudem mit verschärften Glücksspielregelungen konfrontiert. Ab Mitte 2026 dürfen keine Wettanbieter mehr auf den Trikots der Spieler werben, was die Vereine dazu zwingt, neue Sponsoren aus lukrativen Branchen zu finden. Daniel McDonagh, Partner bei der Kanzlei Charles Russell Speechlys, betont, dass dies die Suche nach neuen Einnahmequellen beschleunigt.