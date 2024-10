Nynomic AG senkt Prognose für 2024: Umsatzverschiebungen und Kaufzurückhaltung

Die Nynomic AG hat am 8. Oktober 2024 eine Anpassung ihrer Jahresprognose für 2024 bekannt gegeben, die auf Umsatzverschiebungen in das Jahr 2025 zurückzuführen ist. Die ursprünglich erwarteten Umsätze können aufgrund verzögerter Auftragseingänge und einer allgemeinen Zurückhaltung der Kunden nicht mehr in vollem Umfang realisiert werden. Insbesondere im Bereich Green Tech spüren die Kunden eine Kaufzurückhaltung, während im Segment Life Science Umsatzrückgänge bei wichtigen Bestandskunden festgestellt wurden. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Nachfrage nach den Technologien und Produkten der Nynomic AG hoch, und die Entwicklungsprojekte werden weiterhin mit hoher Priorität vorangetrieben.

Die Prognose für 2024 wurde auf einen Umsatz zwischen 100 und 110 Millionen Euro angepasst, was einem moderaten Rückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2023 entspricht. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich bei 7 bis 9 Prozent liegen, was ebenfalls eine Absenkung darstellt. Die Anpassungen sind nicht auf Stornierungen von Aufträgen zurückzuführen, sondern auf zeitliche Verschiebungen, die sich größtenteils auf das kommende Jahr auswirken werden. Der Auftragsbestand bleibt stabil und wird voraussichtlich weiter zunehmen.