VARTA AG: Sanierungserfolg mit Porsche-Investment und 60 Millionen Euro!

Zusätzlich haben die MT InvestCo, der derzeitige mittelbare Mehrheitsaktionär von VARTA, und die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht vor, dass beide Unternehmen der VARTA AG nach einem geplanten Kapitalschnitt insgesamt 60 Millionen Euro in Form von Bar- und Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stellen. Die Umsetzung dieser Vereinbarung steht jedoch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe und weiterer marktüblicher Bedingungen. Der Vorstand der VARTA AG ist optimistisch, dass die erforderlichen Mehrheiten für die Zustimmung im StaRUG-Verfahren gesichert sind, sodass der Restrukturierungsplan voraussichtlich noch im Oktober 2024 fertiggestellt und beim zuständigen Gericht eingereicht wird.

Die VARTA AG hat am 7. Oktober 2024 bedeutende Fortschritte im Rahmen ihres Sanierungskonzepts bekannt gegeben. Mit der Unterzeichnung wesentlicher Verträge hat das Unternehmen einen weiteren Meilenstein erreicht, der die Unterstützung seiner Restrukturierung durch Konsortialkreditgeber und Schuldscheingläubiger sichert. Diese Vereinbarungen beinhalten ein Lock-Up-Agreement, das die Kreditgeber verpflichtet, die Restrukturierung gemäß dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) zu unterstützen.

Darüber hinaus hat VARTA eine kurzfristige Brückenfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro durch einen Teil der Konsortialkreditgeber gesichert. Diese Finanzierung soll die Liquidität des Unternehmens bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens gewährleisten.

Am 9. Oktober 2024 gab VARTA zudem bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Porsche über ein Mehrheitsinvestment im Geschäftsbereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen getroffen hat. Porsche wird eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH, einer Tochtergesellschaft von VARTA, erwerben. Diese Transaktion umfasst eine Kapitalerhöhung und die Einbringung von Vermögenswerten, Patenten und Forderungen in den Geschäftsbereich. Der Vollzug der Transaktion hängt von der fusionskontrollrechtlichen Freigabe und der Bestätigung des Restrukturierungsplans ab, die für das erste Quartal 2025 erwartet wird.

Insgesamt zeigt VARTA mit diesen Schritten eine klare Strategie zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens, insbesondere im zukunftsträchtigen Bereich der Lithium-Ionen-Technologie.

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 3,408EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.