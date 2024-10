Deutz setzt auf Wachstum: Umsatzziele bis 2028 und neue Strategien!

Der Motorenhersteller Deutz hat auf einer Investorenveranstaltung in Köln ehrgeizige Wachstumsziele bis 2028 vorgestellt. Der Umsatz soll auf 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro steigen, mit einer EBIT-Marge von acht bis neun Prozent. CEO Sebastian Schulte äußerte sich optimistisch, trotz einer kürzlichen Gewinnwarnung, und versprach den Aktionären eine steigende oder zumindest stabile Dividende. Langfristig strebt Deutz bis 2030 einen Umsatz von rund vier Milliarden Euro an, wobei das Geschäft mit klassischen Verbrennermotoren etwa 2,2 Milliarden Euro beitragen soll. Zudem wird ein Wachstum des margenstarken Servicegeschäfts auf eine Milliarde Euro angestrebt.

Die Anleger reagierten zunächst gemischt auf die Neuigkeiten, da die Deutz-Aktie nach anfänglichen Verlusten zeitweise zulegte, jedoch letztlich wieder ins Minus drehte. Finanzchef Oliver Neu kündigte zudem "strukturelle Veränderungen" und einen Stellenabbau an, ohne jedoch Details zu nennen. Betroffen sind die Bereiche Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Die Produktion von Kurbelgehäusen in Köln-Kalk wird aufgrund eines Nachfragerückgangs bis Ende 2026 eingestellt, wobei die betroffenen Mitarbeiter an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden sollen.