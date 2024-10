Nordex Group sichert sich 500 MW Aufträge in Kanada – Windkraft boomt!

Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge aus Kanada erhalten, die insgesamt 500 Megawatt (MW) umfassen. Diese Aufträge beinhalten die Lieferung von 74 Windkraftanlagen des Typs N163, die zwischen 2025 und 2026 ausgeliefert werden sollen. Ein besonderes Merkmal dieser Turbinen ist die Kaltklimavariante, die mit dem Nordex Advanced Anti-Icing-System ausgestattet ist, um die Verfügbarkeit der Anlagen während der strengen Wintermonate zu gewährleisten. Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group, betont die Bedeutung dieser Projekte für die Expansion des Unternehmens in Kanada und hebt hervor, dass die Technologie bereits erfolgreich in Nordeuropa eingesetzt wird.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 konnte die Nordex Group ihren Auftragseingang auf insgesamt 5,1 GW steigern, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal 2024 wurden 1,7 GW an neuen Aufträgen verzeichnet, was jedoch einen Rückgang im Vergleich zu 2,25 GW im Vorjahreszeitraum darstellt. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt blieb stabil bei 0,90 Millionen Euro, während er im dritten Quartal auf 0,92 Millionen Euro anstieg. Die stärksten Märkte für Nordex waren Deutschland, die baltischen Staaten und Kanada, wobei insgesamt 905 Windenergieanlagen für Projekte in 23 Ländern bestellt wurden.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte bereits rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 6,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.200 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, die USA und Mexiko. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

Vorstandsvorsitzender José Luis Blanco äußert sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und erwartet, dass die positive Dynamik im Auftragseingang auch im vierten Quartal 2024 anhalten wird. Die Nordex Group positioniert sich somit weiterhin als wichtiger Akteur im globalen Windenergiemarkt und profitiert von ihrer langjährigen Erfahrung und innovativen Technologien.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 13,76EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.