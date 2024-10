Umweltaktivisten besetzen Bagger: Protest gegen Teslas Bauprojekte in Grünheide!

Die Aktivisten argumentieren, dass der Bau des Güterbahnhofs den Wald und die Trinkwasserversorgung gefährde. In ihrem Telegram-Kanal äußerten sie, dass sie die Bauarbeiten nicht akzeptieren würden und die Maschinen stillstehen sollten. Die Polizei versuchte, die Besetzer zu entfernen, was jedoch zunächst nicht gelang. Die Besetzung zog sich bis in die Abendstunden hin, wobei die Polizei eine Hebebühne aufstellte, um die Aktivisten zu erreichen.

In der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide haben Umweltaktivisten am Mittwochnachmittag einen Bagger besetzt, um Bauarbeiten zu verhindern. Die Protestaktion, die von der Gruppe "Tesla stoppen" organisiert wurde, fand auf einem umzäunten Areal statt, wo Bauarbeiten für einen neuen Güterbahnhof und einen Personenbahnhof in der Nähe des Werks vorbereitet werden. Die Aktivisten, die sich schwarz vermummt hatten, ignorierten Aufforderungen der Polizei, den Bagger zu verlassen, was zu einem stundenlangen Einsatz führte. Währenddessen hielten sich etwa 25 bis 30 weitere Unterstützer im angrenzenden Wald auf und protestierten mit Musik und Parolen.

Parallel zu den Protesten in Grünheide hat Tesla in China im September 2023 einen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen verzeichnet. Das Unternehmen lieferte 88.321 Elektroautos aus, was einem Plus von 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieses Wachstums bleibt Tesla hinter dem Gesamtmarkt zurück, der um 48 Prozent auf knapp 1,29 Millionen Einheiten zulegte, was auf staatliche Kaufanreize zurückzuführen ist.

Zusätzlich plant Tesla, einen neuen Vertrag mit dem regionalen Wasserverband abzuschließen, der eine reduzierte Wasserliefermenge und höhere Grenzwerte für bestimmte Stoffe im Abwasser vorsieht. Der Entwurf sieht vor, dass die Trinkwasserliefermenge um 400.000 Kubikmeter auf maximal 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr sinkt. Tesla gibt an, dass bis zu 100 Prozent des Abwassers in der Fabrik recycelt werden, was die Abwasserqualität verbessert. Kritiker, darunter eine Bürgerinitiative, befürchten jedoch, dass dieser Vertrag den Trinkwasserschutz in Brandenburg untergräbt und fordern eine stärkere Einbindung der Kommunen in solche Entscheidungen.

Insgesamt zeigen die Ereignisse in Grünheide und die Entwicklungen in China, dass Tesla sowohl mit lokalen Protesten als auch mit Herausforderungen im internationalen Markt konfrontiert ist, während das Unternehmen weiterhin an seiner Expansion arbeitet.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 241,1EUR auf Nasdaq (10. Oktober 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.